Нижегородская область и Республика Абхазия будут сотрудничать в сфере туризма

Подписание меморандума с Республикой Абхазия — это важный шаг, направленный на взаимовыгодное сотрудничество. Мы готовы делиться опытом, реализовывать совместные проекты и инициативы. Убежден, что такое взаимодействие откроет новые возможности для культурного обмена, укрепит дружеские отношения между народами и создаст благоприятные условия для устойчивого развития туризма.
Регионы намерены более активно обмениваться лучшими практиками, законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими сферу туризма, а также опытом регулирования деятельности организаций в сфере туризма, что соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«Республику Абхазия и Нижегородскую область связывает большая общая история. Не менее 200 студентов за последние 15 лет выучились на нижегородской земле, сегодня они работают в Абхазии и развивают нашу республику. Локомотив абхазской экономики — это туризм, и соглашением мы обозначаем векторы дальнейшего расширения тех многолетних отношений сотрудничества, которые есть между нашими регионами», — сказал Астамура Логуа.
Меморандум предусматривает совместное проведение выставок, форумов, семинаров и ярмарок, обмен опытом и лучшими практиками в продвижении сферы туризма, установлению контактов между субъектами туристской индустрии с целью развития сотрудничества.
Напомним, что делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с визитом в Республике Абхазия. В рамках программы состоялась встреча Президента Республики Абхазия Бадры Гунба с нижегородской делегацией, в ходе которой Глеб Никитин представил потенциал области, а также ключевые направления двустороннего сотрудничества.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».