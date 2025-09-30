Нижегородская область и Республика Абхазия будут сотрудничать в сфере туризма

«Республику Абхазия и Нижегородскую область связывает большая общая история. Не менее 200 студентов за последние 15 лет выучились на нижегородской земле, сегодня они работают в Абхазии и развивают нашу республику. Локомотив абхазской экономики — это туризм, и соглашением мы обозначаем векторы дальнейшего расширения тех многолетних отношений сотрудничества, которые есть между нашими регионами», — сказал Астамура Логуа.