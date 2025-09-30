Ричмонд
Спецпосланник Трампа Келлог раскрыл, для чего США наладили диалог с Беларусью

Келлог: США наладили диалог с Беларусью для донесения до РФ позиции по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл, для чего США наладили диалог с Беларусью, передает ТАСС.

Келлог обратил внимание, что как раз по указанной причине американская сторона и принимала участие в процессе освобождения ряда заключенных (подробнее мы писали здесь). Он уточнил: США известно о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко много разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключенных, — озвучил подробности спецпосланник Кит Келлог.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на хамские заявления Владимира Зеленского в свой адрес и в адрес президента России Владимира Путина: «Чепуха полная».

Ранее Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться и объяснил почему.

Вместе с тем Лукашенко прокомментировал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты: «Они что, вертолет президента собьют? Ответ прилетит мгновенно».

