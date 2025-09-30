По информации издания, именно через Лукашенко Вашингтон информирует Москву о своей позиции по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Келлог утверждает, что в качестве медиатора белорусский лидер выбран, так как хорошо понимает Владимира Путина, сообщают «Ведомости».
The Guardian напомнила читателям, что президент Белоруссии сделал важный дипломатический шаг навстречу США — по ходатайству администрации Трампа помиловал иностранцев, отбывающих наказание за преступление. Эксперты британской газеты считают, что сотрудничество с Белым домом является «логичным» для белорусского лидера.
29 сентября Кит Келлог сообщил, что США рассматривает вопрос предоставления Киеву разрешения наносить удары по российской территории. Не исключено, что Пентагон передаст ВСУ дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк».
Александр Лукашенко 29 сентября предостерег Вашингтон от реализации оружия европейским союзникам по НАТО для дальнейшей их передаче Украине. Белорусский политик заявил, что это всего лишь «комбинации», которые только на словах скрываю неучастие США в усилении украинского конфликта.