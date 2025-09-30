Келлог сообщил о переговорах США с Путиным через Лукашенко

По информации издания, именно через Лукашенко Вашингтон информирует Москву о своей позиции по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Келлог утверждает, что в качестве медиатора белорусский лидер выбран, так как хорошо понимает Владимира Путина, сообщают «Ведомости».