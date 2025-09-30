Башкирия получит федеральные средства на развитие гражданских БПЛА.

В 2026 году Башкирия должна получить 1,3 млрд рублей федерального финансирования на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем. Такая информация содержится в проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
Создание научно-производственного центра будет идти в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», входящего в новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы».
Нацпроектом «Беспилотные авиационные системы» ставится задача к 2030 году довести до 48 число субъектов РФ, оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО «Федеральный центр БАС». Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году на эти цели 8 регионам будет выделено 9,3 млрд рублей.