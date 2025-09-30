Ричмонд
Politico: Писториус скептически оценил европейскую идею «стены от дронов»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения насчет идеи «стены от дронов», которую сейчас активно продвигают некоторые европейские члены НАТО и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Писториус, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что «ценит» предложение создать «стену от дронов», но предупредил, что к ожиданиям надо «подходить разумно». В частности, он считает, что этот проект не будет реализован ранее, чем три-четыре года, говорится в статье.

Кроме того, Писториус призвал «думать и действовать в соответствии с приоритетами». Он подчеркнул, что защита от беспилотников важна, но не с помощью «стены от дронов».

На его взгляд, приоритетом для европейских стран сейчас является обеспечение бесперебойного процесса разработки и закупок вооружений на фоне стремительного развития технологий.

Комментарии Писториуса противоречат заявлениям Андрюса Кубилюса, еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

На прошлой неделе он провел встречу с представителями стран восточного фланга НАТО, включая Болгарию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию, чтобы обсудить создание «стены от дронов». Он пообещал, что «стена» будет готова через год, а сейчас Еврокомиссия работает над техническими и финансовыми деталями проекта.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал сотрудничать с Украиной и действовать «намного быстрее», поскольку «у нас нет времени и вторжения беспилотников уже начались». При этом Politico отмечает, что Европе будет нелегко создать такие же системы по борьбе с БПЛА, как на Украине, не подвергаясь при этом такому же уровню опасности.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил, что, несмотря на масштабные усилия, Украина «не сможет справиться со всеми» воздушными угрозами. Он также предупредил, что, если Европа намерена двигаться в том же направлении, странам ЕС придется расходовать 10% своих оборонных бюджетов на поддержание положения боеготовности, хотя они не находятся в состоянии войны с Россией.

Создание «стены от дронов» европейские лидеры обсудят на неофициальной встрече, которая состоится в среду в Копенгагене.

