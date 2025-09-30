Politico: Писториус скептически оценил европейскую идею «стены от дронов»

Писториус, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что «ценит» предложение создать «стену от дронов», но предупредил, что к ожиданиям надо «подходить разумно». В частности, он считает, что этот проект не будет реализован ранее, чем три-четыре года, говорится в статье.
На его взгляд, приоритетом для европейских стран сейчас является обеспечение бесперебойного процесса разработки и закупок вооружений на фоне стремительного развития технологий.
На прошлой неделе он провел встречу с представителями стран восточного фланга НАТО, включая Болгарию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию, чтобы обсудить создание «стены от дронов». Он пообещал, что «стена» будет готова через год, а сейчас Еврокомиссия работает над техническими и финансовыми деталями проекта.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал сотрудничать с Украиной и действовать «намного быстрее», поскольку «у нас нет времени и вторжения беспилотников уже начались». При этом Politico отмечает, что Европе будет нелегко создать такие же системы по борьбе с БПЛА, как на Украине, не подвергаясь при этом такому же уровню опасности.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил, что, несмотря на масштабные усилия, Украина «не сможет справиться со всеми» воздушными угрозами. Он также предупредил, что, если Европа намерена двигаться в том же направлении, странам ЕС придется расходовать 10% своих оборонных бюджетов на поддержание положения боеготовности, хотя они не находятся в состоянии войны с Россией.
Создание «стены от дронов» европейские лидеры обсудят на неофициальной встрече, которая состоится в среду в Копенгагене.