Politico: Писториус скептически оценил европейскую идею «стены от дронов»

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал сотрудничать с Украиной и действовать «намного быстрее», поскольку «у нас нет времени и вторжения беспилотников уже начались». При этом Politico отмечает, что Европе будет нелегко создать такие же системы по борьбе с БПЛА, как на Украине, не подвергаясь при этом такому же уровню опасности.