Михаил Мишустин отметил на «Иннопроме» вклад Ростовской области в развитии промышленности

Ростовская область, 30 сентября 2025. DON24.RU. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил значительные успехи Ростовской области в создание промышленности будущего. Председатель правительства выступил на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.

Источник: РИА "Новости"

Михаил Мишустин привел в пример конкретные достижения Ростовской области: запуск завода электроники «Бештау» по производству компьютерной периферии и успешное завершение испытаний электровоза ЭМКА-2. По словам премьер-министра, новый локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок, что полностью соответствует вектору на устойчивое развитие.

Отдельное внимание уделили реализации кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза, в которых «Ростсельмаш» вносит свой вклад в увеличение производства сельскохозяйственной техники на территории Казахстана.

Делегация Ростовской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Андреем Савельевым также приняла участие в обсуждении перспективных направлений, таких как машиностроение, автоматизация и цифровизация производств, беспилотные технологии и искусственный интеллект.

«Будущее промышленности — за интеграцией и совместным развитием. Следуем поручению главы государства — создаются все необходимые условия для поступательного развития индустриальной базы. Участие в таких дискуссиях, как пленарная сессия, позволяет нам не только обмениваться опытом и лучшими практиками, но и формировать общие подходы к созданию той самой промышленности будущего, которая будет отвечать вызовам времени и обеспечивать технологическое лидерство», — подчеркнул Андрей Савельев.