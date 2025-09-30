Михаил Мишустин отметил на «Иннопроме» вклад Ростовской области в развитии промышленности

«Будущее промышленности — за интеграцией и совместным развитием. Следуем поручению главы государства — создаются все необходимые условия для поступательного развития индустриальной базы. Участие в таких дискуссиях, как пленарная сессия, позволяет нам не только обмениваться опытом и лучшими практиками, но и формировать общие подходы к созданию той самой промышленности будущего, которая будет отвечать вызовам времени и обеспечивать технологическое лидерство», — подчеркнул Андрей Савельев.