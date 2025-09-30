Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл главную причину конфликтов и войн

Лукашенко сказал, что является причиной конфликтов и войн.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября, во вторник, во время встречи с с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, раскрыл главную причину конфликтов и войн. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Вся проблема наших конфликтов, войн и прочее — основа экономическая. Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли, — заявил президент Беларуси.

Президент Беларуси призвал все страны СНГ и ЕАЭС держаться друга за друга и не бежать в разные стороны, так как «никто нигде нас не ждет».

— Оторвать от общего могут. История об этом говорит: оторвали и бросили. Ну и кому мы потом нужны? Никому, — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко уточнил: главным является единство, а также сохранение того, что было наработано прежними поколениями, что у нас есть.

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл, для чего США наладили диалог с Беларусью.

Тем временем Лукашенко прокомментировал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты: «Они что, вертолет президента собьют? Ответ прилетит мгновенно».

Кроме того, Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Беларусью, сказав о вере в польский народ.

А еще Лукашенко назвал интерес Беларуси в Кыргызстане: «Шепотом разговариваем».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше