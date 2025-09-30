Лукашенко раскрыл главную причину конфликтов и войн

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября, во вторник, во время встречи с с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, раскрыл главную причину конфликтов и войн. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Вся проблема наших конфликтов, войн и прочее — основа экономическая. Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли, — заявил президент Беларуси.
Президент Беларуси призвал все страны СНГ и ЕАЭС держаться друга за друга и не бежать в разные стороны, так как «никто нигде нас не ждет».
— Оторвать от общего могут. История об этом говорит: оторвали и бросили. Ну и кому мы потом нужны? Никому, — обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко уточнил: главным является единство, а также сохранение того, что было наработано прежними поколениями, что у нас есть.
