СМИ: Запад хочет разместить ПВО на Украине для ликвидации ракет

Источники газеты отметили, что, реализовав такую меру, европейские союзники Киева покажут, что готовы к решительным действиям и способны дать отпор.
«Это стало бы для [президента РФ Владимира] Путина сигналом: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа может — и будет делать — то же самое для России», — цитируют «Ведомости» статью The Telegraph.
Вопрос об установке и применении на Украине европейских систем ПВО станет одной из тем саммита лидеров ЕС, который состоится 1 сентября в столице Дании.