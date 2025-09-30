Ричмонд
СМИ: Запад хочет разместить ПВО на Украине для ликвидации ракет

Европейские политики и военные обсуждают вариант размещения на украинской территории систем ПВО, чтобы сбивать ракеты и дроны из России. О планах Запада рассказало издание The Telegraph.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источники газеты отметили, что, реализовав такую меру, европейские союзники Киева покажут, что готовы к решительным действиям и способны дать отпор.

«Это стало бы для [президента РФ Владимира] Путина сигналом: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа может — и будет делать — то же самое для России», — цитируют «Ведомости» статью The Telegraph.

Вопрос об установке и применении на Украине европейских систем ПВО станет одной из тем саммита лидеров ЕС, который состоится 1 сентября в столице Дании.