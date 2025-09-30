Лукашенко сказал, кого считал «своим сыном»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 30 сентября, сказал, кого считал «своим сыном». Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства обратился к участникам встречи и назвал присутствующих генералами в экономиках своих стран. Кроме того, президент Беларуси заявил:
— Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что озвученное является полной чепухой (подробнее мы писали здесь).
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что хочет встретиться и поговорить с Зеленским: «У меня есть что ему сказать».
Кроме того, Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться и объяснил почему.
Ранее глава государства прокомментировал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты: «Они что, вертолет президента собьют? Ответ прилетит мгновенно».