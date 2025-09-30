CBS News: «Хамас» может принять план Трампа по Газе

Согласно информации телеканала, руководство «Хамас» подготовило заявление в поддержку плана Вашингтона. В обращении акцентируется важность партнерских отношений с Соединенными Штатами для восстановления мира в секторе Газа, а также заявляется о приверженности ряду мер. В их числе проведение «президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны», пишут «Ведомости» со ссылкой на CBS News.
29 сентября администрация Белого дома обнародовала план урегулирования конфликта в секторе Газа. В числе предложений Вашингтона — демилитаризация территории, ликвидация объектов террористической инфраструктуры, освобождение заложников и амнистия членов «Хамаса». Кроме того, план предполагает организацию гуманитарной помощи и восстановление разрушенных объектов под управлением временного палестинского органа.
Проект Вашингтона также включает формирование особой экономической зоны с льготными условиями для инвестиций и свободным экономическим режимом для жителей. Также предусматривается развертывание на территории Газы международных сил по поддержанию мира, организация межконфессионального диалога и создание базиса для палестинской государственности. В числе гарантий — обязательство Израиля не оккупировать и не аннексировать территорию Газы с постепенным сокращением военного присутствия по мере стабилизации обстановки.