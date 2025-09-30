Норвегия поможет Дании отражать «угрозы БПЛА» на европейских саммитах

«Правительство Норвегии решило предоставить властям Дании помощь в борьбе с возможными угрозами со стороны беспилотников во время встреч высокого уровня, которые пройдут в Дании на этой неделе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Осло приняло такое решение после просьбы Копенгагена. «Это означает, что личный состав и техника Норвегии окажут поддержку датским вооруженным силам в обеспечении безопасности», — отметили норвежские власти.
При этом в правительстве Норвегии сообщили, что не раскроют детали предоставляемой помощи «по соображениям безопасности».
Ранее власти Дании закрыли на неделю воздушное пространство страны для полетов любых гражданских беспилотников, и только в особых случаях операторы БПЛА смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов. Данный запрет действует с сегодняшнего дня и до конца пятницы.