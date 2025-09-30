Лукашенко назвал страну, которая может всех «склеить»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, назвал страну, которая может всех «склеить». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Центром всего является Россия. Она должна внести главный вклад, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что именно Россия должна в указанном плане сыграть свою роль, заметив:
— А мы должны не просто демонстрировать, а двигаться в этом направлении.
По словам главы государства, в этих процессах нужно учитывать особенности разных государств, их суверенитет. Александр Лукашенко отметил, что необходимо выстраивать отношения на основе существующих реалий, а также ставить во главу угла экономические интересы друг друга.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл главную причину конфликтов и войн.
Тем временем глава государства сказал, кого считал «своим сыном».
Кроме того, Лукашенко ответил на хамские заявления Зеленского в свой адрес и в адрес Путина: «Чепуха полная».