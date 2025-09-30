СМИ: ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оптимистично оценил свою встречу с Трампом в Белом доме 29 сентября, и ему было что праздновать, говорится в статье. За 11 часов Нетаньяху удалось добиться внесения существенных изменений в предложение Трампа относительно масштабов и характера вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы.
Как утверждает Нетаньяху, израильские войска смогут оставаться на большей части сектора Газа даже после первого отвода войск ЦАХАЛ в рамках подготовки к освобождению всех заложников. Затем они смогут оставаться на занятых позициях до тех пор, пока Международные силы по стабилизации (ISF) арабских и мусульманских стран не будут готовы к развертыванию и полномасштабной операции по разоружению ХАМАС, уточняет издание.
После завершения второго этапа вывода войск ЦАХАЛ останется на более чем трети территории сектора. В ходе третьего этапа из Газы будут выведены последние войска, но по периметру сектора будет создана буферная зона безопасности, что является еще одним требованием Израиля.
В мирном плане уточняется, что ЦАХАЛ «выведет войска на основе стандартов, этапов и временных рамок, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между ЦАХАЛ, ISF, гарантами и США».
По словам арабского дипломата, Египту и Катару будет трудно убедить ХАМАС принять предложение США в его нынешнем виде, поскольку оно, по сути, вынуждает группировку отказаться от всех рычагов влияния. Он считает, что ХАМАС потребуется несколько дней, чтобы проанализировать обновленную версию мирного плана и внести свои поправки, как это сделал Нетаньяху. Однако во вторник Трамп предупредил, что у ХАМАС «на раздумья» есть не больше трех-четырех дней.