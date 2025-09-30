Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

Израиль внес «красные линии» в план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Армия обороны Израиля отступит только тогда, когда будут достигнуты конкретные контрольные показатели и будет создана буферная зона, пишет израильское интернет-издание The Times of Israel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оптимистично оценил свою встречу с Трампом в Белом доме 29 сентября, и ему было что праздновать, говорится в статье. За 11 часов Нетаньяху удалось добиться внесения существенных изменений в предложение Трампа относительно масштабов и характера вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы.

Главным требованием ХАМАС, как напоминает издание, было полное выведение израильских войск из Газы в обмен на заложников, но в новом варианте мирного плана говорится не об одномоментном выводе израильских войск, а о трех этапах.

Как утверждает Нетаньяху, израильские войска смогут оставаться на большей части сектора Газа даже после первого отвода войск ЦАХАЛ в рамках подготовки к освобождению всех заложников. Затем они смогут оставаться на занятых позициях до тех пор, пока Международные силы по стабилизации (ISF) арабских и мусульманских стран не будут готовы к развертыванию и полномасштабной операции по разоружению ХАМАС, уточняет издание.

После завершения второго этапа вывода войск ЦАХАЛ останется на более чем трети территории сектора. В ходе третьего этапа из Газы будут выведены последние войска, но по периметру сектора будет создана буферная зона безопасности, что является еще одним требованием Израиля.

В мирном плане уточняется, что ЦАХАЛ «выведет войска на основе стандартов, этапов и временных рамок, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между ЦАХАЛ, ISF, гарантами и США».

Таким образом, Нетаньяху, как подчеркивает издание, удалось сохранить за собой последнее слово, убедив Вашингтон внести дополнительные изменения в план на том этапе процесса, когда представителям арабских и мусульманских стран было гораздо труднее вмешаться.

По словам арабского дипломата, Египту и Катару будет трудно убедить ХАМАС принять предложение США в его нынешнем виде, поскольку оно, по сути, вынуждает группировку отказаться от всех рычагов влияния. Он считает, что ХАМАС потребуется несколько дней, чтобы проанализировать обновленную версию мирного плана и внести свои поправки, как это сделал Нетаньяху. Однако во вторник Трамп предупредил, что у ХАМАС «на раздумья» есть не больше трех-четырех дней.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше