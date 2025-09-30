СМИ: ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

По словам арабского дипломата, Египту и Катару будет трудно убедить ХАМАС принять предложение США в его нынешнем виде, поскольку оно, по сути, вынуждает группировку отказаться от всех рычагов влияния. Он считает, что ХАМАС потребуется несколько дней, чтобы проанализировать обновленную версию мирного плана и внести свои поправки, как это сделал Нетаньяху. Однако во вторник Трамп предупредил, что у ХАМАС «на раздумья» есть не больше трех-четырех дней.