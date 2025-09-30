Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата из дела OMV

По сведениям Kurier, Минюст Австрии обратился в МИД с просьбой убедить российское посольство снять дипломатический иммунитет с сотрудника. В свою очередь австрийское дипведомство уведомило временного поверенного в делах России в Австрии о том, что в случае отказа в снятии дипломатического иммунитета этот сотрудник будет объявлен персоной нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заявила официальный представитель МИД Австрии.