Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата из дела OMV

В пресс-службе австрийского МИДа заявили агентству APA, что российский дипломат покинул страну. По данным Kurier, российское посольство отказалось снять дипломатический иммунитет со своего сотрудника и тем самым разрешить расследование в отношении него.
Как писал Profil, OMV уволила топ-менеджера, за которым несколько месяцев следило управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). По информации издания, сотрудник компании встречался с российским дипломатом, которого западные спецслужбы считают агентом ФСБ. При обыске дома у топ-менеджера OMV обнаружили секретные документы.
По сведениям Kurier, Минюст Австрии обратился в МИД с просьбой убедить российское посольство снять дипломатический иммунитет с сотрудника. В свою очередь австрийское дипведомство уведомило временного поверенного в делах России в Австрии о том, что в случае отказа в снятии дипломатического иммунитета этот сотрудник будет объявлен персоной нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заявила официальный представитель МИД Австрии.
Материал дополняется