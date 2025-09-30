Трамп перебросил к берегам России подводные лодки «из предосторожности»

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — заявил Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США. Он утверждал при этом, что США «на 25 лет опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок. По словам Трампа, решение о переброске подводных лодок было принято из-за «упоминания ядерного» оружия.
«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом “ядерное”, — отметил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).
В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заочную дискуссию Трампа и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях, заявил, что американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков. Ранее президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.