Трамп перебросил к берегам России подводные лодки «из предосторожности»

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом “ядерное”, — отметил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).