ЦИК Молдовы опять «темнит»: Официальные данные по результатам голосования не сходятся с данными из Регистра избирателей

Барбалат указал на разницу в данных ЦИК и Регистра избирателей.
Экономист Думитру Барбалат усомнился в правдоподобности «как бы официальных данных ЦИК» по результатам голосования и сравнил с данными Регистра избирателей.
"ЦИК указал, что всего на выборы голосовали 1.608.518, что составило 52,21%.
Считаем и определяем 100%, то есть всего количество избирателей = 3.080.862.
А ведь в регистре избирателей по данным той же ЦИК по состоянию на 1 сентября было 3.299.396 избирателей. РАЗНИЦА и/или ОШИБКА = 218.534", — отметил эксперт.
Барбулат сообщил, что такая же ситуация и по многим другим населенным пунктам, в том числе, и по Кишиневу.
"Тоже самое по Кишиневу. В отчете — голосовали 375.533/54,72%.
100% или всего избирателей = 686.281.
А то время как в регистре избирателей в Кишиневе только 664.442.
РАЗНИЦА и/или ОШИБКА = 21.839.
И такая же ситуация по ВСЕМ населенным пунктам.
После всего, вообразите, что творится с учетом избирателей на зарубежных участках, где вообще никакого учета нет".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).