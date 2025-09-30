Ричмонд
ЦИК Молдовы опять «темнит»: Официальные данные по результатам голосования не сходятся с данными из Регистра избирателей

Экономист Думитру Барбалат усомнился в правдоподобности «как бы официальных данных ЦИК» по результатам голосования.

Источник: Комсомольская правда

Барбалат указал на разницу в данных ЦИК и Регистра избирателей.

Экономист Думитру Барбалат усомнился в правдоподобности «как бы официальных данных ЦИК» по результатам голосования и сравнил с данными Регистра избирателей.

"ЦИК указал, что всего на выборы голосовали 1.608.518, что составило 52,21%.

Считаем и определяем 100%, то есть всего количество избирателей = 3.080.862.

А ведь в регистре избирателей по данным той же ЦИК по состоянию на 1 сентября было 3.299.396 избирателей. РАЗНИЦА и/или ОШИБКА = 218.534", — отметил эксперт.

Барбулат сообщил, что такая же ситуация и по многим другим населенным пунктам, в том числе, и по Кишиневу.

"Тоже самое по Кишиневу. В отчете — голосовали 375.533/54,72%.

100% или всего избирателей = 686.281.

А то время как в регистре избирателей в Кишиневе только 664.442.

РАЗНИЦА и/или ОШИБКА = 21.839.

И такая же ситуация по ВСЕМ населенным пунктам.

После всего, вообразите, что творится с учетом избирателей на зарубежных участках, где вообще никакого учета нет".

