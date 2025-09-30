Трамп заявил о разочаровании в Путине из-за Украины

«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю И я сказал ему: “Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?” — сказал Трамп.