Политолог: репутация Блэра может ухудшить ситуацию в Газе

«Мы можем скептически смотреть на Трампа, но ведь уже 70 с лишним лет там льется кровь. В этом плане будет создано палестинское государство, но Израиль к этому относится непонятно. В израильском общественном мнении сильны идеи о том, что надо выселить всех палестинцев куда-нибудь в Южный Судан или Руанду. Второе обстоятельство, которое настораживает: этот комитет будет под руководством Трампа, но сам Трамп будет как бы почетным председателем. А руководителем этого комитета предлагают Тони Блэра», — пояснил эксперт.