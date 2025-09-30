Ричмонд
Политолог: репутация Блэра может ухудшить ситуацию в Газе

Назначение экс-премьера Великобритании Тони Блэра во временную администрацию сектора Газа способно негативно сказаться на ситуации в регионе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов. Он также отметил, что прецедент со вторжением в Ирак может создать дополнительные сложности для США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению Светова, инициатива Трампа по прекращению конфликта в Газе заслуживает внимания, учитывая 70-летнюю историю противостояния. Однако политолог выделил две проблемы.

«Мы можем скептически смотреть на Трампа, но ведь уже 70 с лишним лет там льется кровь. В этом плане будет создано палестинское государство, но Израиль к этому относится непонятно. В израильском общественном мнении сильны идеи о том, что надо выселить всех палестинцев куда-нибудь в Южный Судан или Руанду. Второе обстоятельство, которое настораживает: этот комитет будет под руководством Трампа, но сам Трамп будет как бы почетным председателем. А руководителем этого комитета предлагают Тони Блэра», — пояснил эксперт.

По оценке Светова, подобные кадровые решения не окажут положительного влияния на ситуацию. Он напомнил, что Блэр в свое время поддержал ввод американских войск в арабскую страну, за что его прозвали «карманным псом Буша». Более того, экс-премьер продвигал тезис о наличии у Ирака химического оружия.

Светов отметил, что, несмотря на многочисленные попытки урегулирования, конфликты в регионе продолжают возникать. Эксперт напомнил, что местное население особо не приветствует миротворцев ООН. Поэтому политолог положительно оценил предложение Трампа по вводу регион миротворческих сил из арабских и мусульманских стран, которым палестинцы больше доверяют.

«Поэтому если Трампу действительно удалось договориться и убедить Саудовскую Аравию присоединиться к финансированию этих миротворцев, то, может быть, что-то из этого получится», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп организовал серию закрытых консультаций с Тони Блэром и своим зятем Джаредом Кушнером. На них обсуждались перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта в секторе Газа. Одна из таких рабочих встреч, продолжавшаяся около полутора часов, прошла в Овальном кабинете Белого дома.

