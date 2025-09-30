Asia Times: баграмский гамбит Трампа нацелен на Китай

Ответ Кабула был незамедлительным и категоричным: талибы отвергли идею возвращения США в Баграм.
Любое сотрудничество сделало бы Кабул марионеткой Вашингтона, а в оперативном плане база стала бы постоянным объектом повышенного риска, отвлекающим ресурсы от других глобальных проектов, говорится в статье.
Если Вашингтон выступит с угрозами, которые он не сможет или не захочет подкрепить, это будет блеф. Пустой жест США может усилить сопротивление талибов и убедить Пекин в том, что риторика Трампа не имеет смысла, считает колумнист Asia Times Обайдулла (Md Obaidullah).
Тем не менее Трамп преследует идею превратить Баграм в потенциальный наблюдательный пункт над Синьцзяном и военной инфраструктурой западного Китая в то время, когда Пекин стремительно модернизирует свой ядерный арсенал и сети командования и контроля, говорится в статье.
С такой базы американские воздушные платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) могли бы сократить время реагирования над западным Китаем.
Однако большинство возможностей ISR, как отмечает Обайдулла, уже достигаются за счет других средств. Многочисленные спутниковые группировки NASA, запущенные в этом году, значительно расширили воздушное пространство США. А беспилотники, незаметно действующие в Индо-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, могут осуществлять непрерывное наблюдение за Китаем.
Если же целью Трампа является превосходство американских платформ ISR над внутренними районами Китая, то спутники, БПЛА и «тихие» партнерские отношения будут более эффективны и менее затратны, считает автор. Если же цель главы Белого дома состоит в том, чтобы оказать давление на Кабул и Пекин, то сможет ли такое символическое давление привести к реальным уступкам, например обеспечить доступ к воздушному коридору, обмену разведданными, который до сих пор отрицался, или ограничениям на китайско-афганское сотрудничество?
Автор считает, что в любом случае гамбит Трампа уже увенчался успехом: он вызвал быстрое неприятие со стороны талибов, официальную реакцию Пекина и вновь привлек внимание к соперничеству Китая и США. Дальнейший успех американской стратегии будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон превратить символические заявления в устойчивые разведывательные преимущества. В конечном счете, заявление Трампа о Баграме — это сигнал Пекину, а не стратегия для Кабула. Настоящая борьба заключается в спутниках, беспилотниках и партнерских отношениях, приходит к выводу Обайдулла.