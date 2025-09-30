Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Asia Times: баграмский гамбит Трампа нацелен на Китай

Президент США Дональд Трамп 20 сентября заявил о планах вернуть афганскую авиабазу Баграм, которая расположена в 1875 километрах от Лобнора, исторического ядерного полигона Китая. Гамбит Трампа нацелен исключительно на Пекин и даже отдаленная возможность появления американского плацдарма вблизи Синьцзяна вынуждает китайских стратегов подстраховываться, пишет гонконгское интернет-издание Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ответ Кабула был незамедлительным и категоричным: талибы отвергли идею возвращения США в Баграм.

Передача Вашингтону авиабазы, которая символизировала поражение Америки, стала бы политическим самоубийством для режима талибов.

Любое сотрудничество сделало бы Кабул марионеткой Вашингтона, а в оперативном плане база стала бы постоянным объектом повышенного риска, отвлекающим ресурсы от других глобальных проектов, говорится в статье.

Если Вашингтон выступит с угрозами, которые он не сможет или не захочет подкрепить, это будет блеф. Пустой жест США может усилить сопротивление талибов и убедить Пекин в том, что риторика Трампа не имеет смысла, считает колумнист Asia Times Обайдулла (Md Obaidullah).

Эти репутационные издержки будут касаться не только Кабула, но и вызовут беспокойство у партнеров США, которые полагаются на надежные обязательства Вашингтона.

Тем не менее Трамп преследует идею превратить Баграм в потенциальный наблюдательный пункт над Синьцзяном и военной инфраструктурой западного Китая в то время, когда Пекин стремительно модернизирует свой ядерный арсенал и сети командования и контроля, говорится в статье.

С такой базы американские воздушные платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) могли бы сократить время реагирования над западным Китаем.

По мнению автора, это поставило бы Пекин перед дилеммой: выбирать между главной морской задачей в Тихом океане и новой континентальной угрозой на западном фланге.

Однако большинство возможностей ISR, как отмечает Обайдулла, уже достигаются за счет других средств. Многочисленные спутниковые группировки NASA, запущенные в этом году, значительно расширили воздушное пространство США. А беспилотники, незаметно действующие в Индо-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, могут осуществлять непрерывное наблюдение за Китаем.

Если же целью Трампа является превосходство американских платформ ISR над внутренними районами Китая, то спутники, БПЛА и «тихие» партнерские отношения будут более эффективны и менее затратны, считает автор. Если же цель главы Белого дома состоит в том, чтобы оказать давление на Кабул и Пекин, то сможет ли такое символическое давление привести к реальным уступкам, например обеспечить доступ к воздушному коридору, обмену разведданными, который до сих пор отрицался, или ограничениям на китайско-афганское сотрудничество?

Автор считает, что в любом случае гамбит Трампа уже увенчался успехом: он вызвал быстрое неприятие со стороны талибов, официальную реакцию Пекина и вновь привлек внимание к соперничеству Китая и США. Дальнейший успех американской стратегии будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон превратить символические заявления в устойчивые разведывательные преимущества. В конечном счете, заявление Трампа о Баграме — это сигнал Пекину, а не стратегия для Кабула. Настоящая борьба заключается в спутниках, беспилотниках и партнерских отношениях, приходит к выводу Обайдулла.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше