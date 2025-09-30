Ричмонд
«Закрыть двери». В США дали совет Трампу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения», — говорится в материале.

Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты.

«Вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах», — отметили в Foreign Affairs.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

