Европейский дипломат заявил про рестарт отношений с Беларусью после пяти лет застоя

Чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш заявил про рестарт отношений с Беларусью после пяти лет застоя, пишет БелТА.
В частности, европейский дипломат обратил внимание на то, что Словакия и Беларусь возобновляют сотрудничество после почти пяти лет перерыва.
При этом посол отметил, что на современном этапе санкции являются очень «лимитирующим фактором» в словацко-белорусских отношениях. Мигаш указал, что наличие рестрикций отражается на сотрудничестве в ключевых областях. Это сказывается, как на торгово-экономических, так и на межчеловеческих, туристическо-познавательных отношениях между странами.
Представитель словацкой дипломатии заявил, что Братислава намерена усиленно развивать сотрудничество и приятельские отношения с Минском, объявив об их рестарте.
— Перед нами — рестарт наших отношений после пяти лет застоя, который начался в 2020 году, — прокомментировал посол.
Недавно стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко хочет встретиться с премьером Словакии Фицо в Беларуси.
Еще глава республики серьезно изменил полномочия Нацбанка Беларуси.