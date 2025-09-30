Ричмонд
Европейский дипломат заявил про рестарт отношений с Беларусью после пяти лет застоя

Дипломат из ЕС объявил о рестарте отношений с Беларусью после застоя.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш заявил про рестарт отношений с Беларусью после пяти лет застоя, пишет БелТА.

В частности, европейский дипломат обратил внимание на то, что Словакия и Беларусь возобновляют сотрудничество после почти пяти лет перерыва.

При этом посол отметил, что на современном этапе санкции являются очень «лимитирующим фактором» в словацко-белорусских отношениях. Мигаш указал, что наличие рестрикций отражается на сотрудничестве в ключевых областях. Это сказывается, как на торгово-экономических, так и на межчеловеческих, туристическо-познавательных отношениях между странами.

Представитель словацкой дипломатии заявил, что Братислава намерена усиленно развивать сотрудничество и приятельские отношения с Минском, объявив об их рестарте.

— Перед нами — рестарт наших отношений после пяти лет застоя, который начался в 2020 году, — прокомментировал посол.

Недавно стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко хочет встретиться с премьером Словакии Фицо в Беларуси.

Еще глава республики серьезно изменил полномочия Нацбанка Беларуси.

