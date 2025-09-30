Der Spiegel: неизвестные обстреляли из пиротехники самолет бундесвера

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные обстреляли из пиротехники военно-транспортный самолет бундесвера, когда тот взлетал с аэродрома в городе Целле (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
По данным издания, инцидент произошел еще 26 сентября около 12.00 по местному времени. Самолет C-130 не пострадал, но пилоты заметили вспышку, а затем громкий хлопок. Они сразу же проинформировали диспетчеров аэродрома.
Источники в Вооруженных силах Германии заявили изданию, что подобные инциденты с военными самолетами происходят крайне редко. На место происшествия быстро прибыли военные и полиция, однако найти по горячим следам подозреваемых не удалось. Территорию аэродрома проверили на наличие взрывчатых веществ, но ничего подозрительного обнаружено не было.
После инцидента бундесвер и полиция начали расследование. -0-