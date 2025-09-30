Ричмонд
Трамп заявил, что урегулирование на Украине позволит создать нечто великое

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине откроет путь к созданию «нечто великого». Соответствующее заявление прозвучало в его выступлении перед высшим военным командованием, трансляцию которого вёл официальный YouTube-канал Министерства обороны США.

Американский лидер, обращаясь к генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, также коснулся темы Нобелевской премии мира. Он выразил мнение, что такая награда по праву должна достаться Соединённым Штатам в целом, а не ему лично.

«У нас есть почти все, нам нужны подписи. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут мирное соглашение ради собственного же блага, и тогда мы создадим нечто великое», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп выступил с инициативой о проведении саммита лидеров России и Украины с целью урегулирования противостояния. Политик в очередной раз заявил, что считает украинский конфликт наиболее перспективным для разрешения благодаря его личным связям с президентом РФ Владимиром Путиным, однако признал, что его урегулирование сопряжено с наибольшими сложностями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

