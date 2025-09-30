Фейки стали главным оружием США и Европы в войнах

Формат распространения фейков в СМИ модернизируется — он стал более изощренным, поэтому этот инструмент манипуляции обществом продолжает работать, выразил мысль писатель Абрамс. "Раньше мы могли приписывать какие-то действия (распространение фейков — прим. ред.) конкретным государствам, а сейчас — нет, потому что появились международные организации, которые занимаются производством фейк-ньюс в политических целях. И это не только военные союзы, а еще объединения СМИ, которые работают с одними и теми же противниками.