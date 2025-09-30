Стали известны новые детали в деле о подрыве «Северных потоков»

Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины в том, что он был одним из тех, кто заложил взрывчатку на газопроводах «Северный поток», сказано в пресс-релизе ведомства. Об этом информирует РИА Новости.
В пресс-релизе говорится, что в ордере на арест гражданину Украины Владимиру З. вменяется в вину то, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, которые заложили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что обвиняемый принимал участие в необходимых для этого водолазных мероприятиях.
Ранее польские средства массовой информации сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на газопроводах «Северный поток» Владимир З. задержан с учетом просьбы властей ФРГ. Как заявил представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд намерены решать вопрос о его экстрадиции в Германию.