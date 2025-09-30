Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны новые детали в деле о подрыве «Северных потоков»

В пресс-релизе говорится, что в ордере на арест гражданину Украины Владимиру З. вменяется в вину то, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, которые заложили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что обвиняемый принимал участие в необходимых для этого водолазных мероприятиях.

Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины в том, что он был одним из тех, кто заложил взрывчатку на газопроводах «Северный поток», сказано в пресс-релизе ведомства. Об этом информирует РИА Новости.

В пресс-релизе говорится, что в ордере на арест гражданину Украины Владимиру З. вменяется в вину то, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, которые заложили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что обвиняемый принимал участие в необходимых для этого водолазных мероприятиях.

Ранее польские средства массовой информации сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на газопроводах «Северный поток» Владимир З. задержан с учетом просьбы властей ФРГ. Как заявил представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд намерены решать вопрос о его экстрадиции в Германию.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше