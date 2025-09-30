Стали известны новые детали в деле о подрыве «Северных потоков»

В пресс-релизе говорится, что в ордере на арест гражданину Украины Владимиру З. вменяется в вину то, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, которые заложили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Утверждается, что обвиняемый принимал участие в необходимых для этого водолазных мероприятиях.