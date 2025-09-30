Трамп постучал по дереву, говоря о завершении украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед генералами на базе морской пехоты США выразил уверенность, что украинский конфликт удастся урегулировать, а после постучал по дереву «на удачу».
«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь,», — заявил глава Белого дома.
Кроме того, американский президент назвал украинский конфликт «худшим со времен Второй мировой войны», добавив, что США официально не вовлечены в боевые действия.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп выступил с заявлением, что принял решение об отправке к побережью России подводных лодок.
