Молдавская оппозиция будет добиваться отмены результатов парламентских выборов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционный Патриотический блок поставил под сомнение результаты парламентских выборов в Молдове и будет добиваться справедливости в ходе уличных акций протеста и в судах. Об этом сообщает ТАСС.
«Эти выборы нельзя назвать свободными и справедливыми. … Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости — и в Конституционном Суде», — говорится в заявлении объединения.
Там также сообщили, что в ходе избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию было подано 45 жалоб на нарушения, еще 10 — в день голосования в связи с незаконной агитацией со стороны высших должностных лиц, организованной перевозкой избирателей за рубежом и другими фактами.
«Около 30 тыс. бюллетеней (примерно 2% голосов) были признаны недействительными, что сыграло на руку правительству», — заявили в Патриотическом блоке.
Оппозиционный блок «Победа» во главе с Иланом Шором также заявил, что не признает результаты парламентских выборов. «Блок “Победа” не признает итоги парламентских выборов. … Эти “выборы” нелегитимны. Блок “Победа” будет бороться за восстановление реальной воли граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале объединения.
Блок «Победа» не был допущен к выборам, а в отношении входящих в него партий «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили Министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии «Шор», которая в 2023 году была признана Конституционным Судом Молдовы незаконной.
Выборы в Молдове прошли 28 сентября на фоне многочисленных нарушений, преследования оппозиции и препятствования голосованию. По информации ЦИК, полиция зафиксировала 236 нарушений в день голосования.
По предварительным данным, по итогам парламентских выборов правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе. Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий «Альтернатива» — 8, у «Нашей партии» и партии «Демократия дома» — по 6.-0-