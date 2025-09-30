Молдавская оппозиция будет добиваться отмены результатов парламентских выборов

Блок «Победа» не был допущен к выборам, а в отношении входящих в него партий «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили Министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии «Шор», которая в 2023 году была признана Конституционным Судом Молдовы незаконной.