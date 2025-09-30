«Поляки быстро сдают украинских протеже»: военкор Коц указал на странную деталь в деле о подрыве «Северных потоков»

«А быстро поляки сдают своих протеже. Еще прошлым летом Варшава позволила Владимиру Журавлеву выехать из Польши на Украину, когда Берлин подал ордер на его арест. Глава МИД Сикорский и вовсе назвал этого мужчину героем, достойным ордена. Ну как же, такой хороший человек! Утер нос этим (русским — Прим. ред.) с их газовой трубой! Но вот Владимира уже сдали, как стеклотару», — отметил военкор в Telegram-канале.