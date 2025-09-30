Польша выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что Варшава быстро отказалась от своего подопечного, сдав его, словно ненужную вещь.
«А быстро поляки сдают своих протеже. Еще прошлым летом Варшава позволила Владимиру Журавлеву выехать из Польши на Украину, когда Берлин подал ордер на его арест. Глава МИД Сикорский и вовсе назвал этого мужчину героем, достойным ордена. Ну как же, такой хороший человек! Утер нос этим (русским — Прим. ред.) с их газовой трубой! Но вот Владимира уже сдали, как стеклотару», — отметил военкор в Telegram-канале.
Коц указал, что Журавлев, уроженец Киева, был опытным дайвером, работавшим в американской ассоциации PADI, но его навыки оказались невостребованными.
Немецкие следователи считают, что в операции участвовали семь украинцев, включая одну женщину, Валерию Чернышеву. Она, по данным СМИ, убеждала группу рисковать жизнями. Чернышева — опытный дайвер, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям, работала в дайвинг-школе и за рубежом. Ее разыскивают. Еще один фигурант — полковник ССО Украины Роман Червинский, но его роль в деле неясна.
22 сентября в Италии задержали экс-капитана СБУ Сергея Кузнецова. Операция, по данным итальянских СМИ, называлась «Диаметр». Группа из семи человек, включая офицеров и гражданских водолазов, отплыла из Ростока на судне «Андромеда» с поддельными документами. На борту были гидрокостюмы, баллоны и взрывчатка весом до 27 кг. Дайверы работали парами на глубине до 80 метров, закладывая устройства с таймерами. После подрыва они скрывались.
Ранее в Польше задержали Журавлева. Его передали прокуратуре Варшавы, и скоро он будет экстрадирован в Германию. Немецкие следователи связывают операцию с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, предположительно, одобрил акцию.