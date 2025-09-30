Трамп заявил, что США не нужны «уродливые корабли» ВМС

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед генералами на базе морской пехоты в Вирджинии заявил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США.
«Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей. Я очень эстетичный человек, и некоторые из ваших кораблей мне не нравятся с эстетической точки зрения. Говорят, они незаметны — это не так. Уродливый корабль не нужен», — заявил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп напомнил, что согласно текущим планам, к 2026 году военно-морской флот США должен получить 19 новых боевых кораблей.
Напомним, ранее глава США выступил с заявлением, что принял решение об отправке к побережью России подводных лодок.