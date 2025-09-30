Ричмонд
Трамп заявил, что США не нужны «уродливые корабли» ВМС

Американский лидер отметил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед генералами на базе морской пехоты в Вирджинии заявил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США.

«Мне не нравятся некоторые из ваших кораблей. Я очень эстетичный человек, и некоторые из ваших кораблей мне не нравятся с эстетической точки зрения. Говорят, они незаметны — это не так. Уродливый корабль не нужен», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп напомнил, что согласно текущим планам, к 2026 году военно-морской флот США должен получить 19 новых боевых кораблей.

Напомним, ранее глава США выступил с заявлением, что принял решение об отправке к побережью России подводных лодок.

