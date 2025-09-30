Оппозиция Молдавии назвала прошедшие выборы в парламент нелегитимными

Оппозиционная партия «Победа» считает, что прошедшие выборы в парламент являются нелегитимными. Действующая фракция «Действие и солидарность» (ПДС) провела очень хитрую операцию по удержанию власти в стране. Об этом партия «Победа» рассказала в Telegram-канале.
«ПДС провела наглую и продуманную политическую операцию по удержанию власти. Беспрецедентное давление на оппозиционных кандидатов, блокировка доступа к участкам — все это происходило на глазах у всех граждан страны», — написано в публикации.
Оппозиция заявляет, что в день выборов Майя Санду все время светилась на телевидении, неоднократно обращаясь к гражданам с резкими заявлениями. По их мнению, такие действия считаются вмешательством в избирательный процесс и нарушают молдавское законодательство.
Напомним, что в Молдавии сейчас проходят массовые протесты оппозиции. Как писал KP.RU, больше всего голосов на выборах внутри страны набрала именно оппозиционная партия. А вот команда режима Майи Санду получила преимущество за счет голосов зарубежных граждан. Оппозиционеры считают такие результаты нечестными и уже готовят петиции для пересмотра итогов голосования.