Под прицелом ПАС оказался лидер партии «Демократия дома»: Молдавские власти намерены аннулировать парламентские мандаты Василия Костюка и его однопартийцев — из-за доноса

Жажда власти и боязнь конкуренции у ПАС достигли нового уровня. Едва получив комфортное большинство, жадные до власти и денег члены правящей партии уже не знают, кого бы ещё устранить с политической арены. На этот раз под прицелом оказался Василий Костюк и его партия «Демократия дома».