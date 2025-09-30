Под прицелом ПАС оказался лидер партии «Демократия дома»: Молдавские власти намерены аннулировать парламентские мандаты Василия Костюка и его однопартийцев — из-за доноса

Жажда власти и боязнь конкуренции у ПАС достигли нового уровня. Едва получив комфортное большинство, жадные до власти и денег члены правящей партии уже не знают, кого бы ещё устранить с политической арены. На этот раз под прицелом оказался Василий Костюк и его партия «Демократия дома».
Экс-министр обороны Анатолий Шалару (чей политический путь также не лишен спорных моментов) выступил с доносом: видите ли, мандаты Костюка могут аннулировать из-за участия в кампании румынского политика Джордже Симиона. Ссылаются, конечно же, на «запрет законодательства».
Создаётся впечатление, что это лишь удобный формальный повод для ликвидации любого, кто посмел пройти в парламент, не будучи частью «правильной» команды или её негласным сателлитом.
6 мандатов, которые получила «Демократия дома», видимо, слишком сильно мешают абсолютной монополии.
Не успели остыть избирательные урны, как уже запускается механизм по зачистке неугодных.
Борьба за «европейское будущее» все больше напоминает борьбу за исключительное право на власть и государственные ресурсы.
