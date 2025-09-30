В МИДе призвали США держаться мирного курса по Украине

По информации The Wall Street Journal, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября Трамп сказал, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. При этом газета указала, что американский президент не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение Украине.