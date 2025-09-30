Ричмонд
Захарова: для США важно понять первопричину украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе недавних контактов России и США стороны сказали о необходимости понимания первопричин украинского конфликта.

Захарова сказала, что руководители МИД России и США также заявили о приверженности поиска путей урегулирования конфликта.

Комментируя слова представителя президента США Кита Келлога, что Вашингтон не препятствуют ударам Украины вглубь территории России, Захарова сказала, что Келлог как подчиненный Трампа должен следовать курсу американского президента, а сам Трамп является сторонником урегулирования.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

