Экс-глава МИД Украины Кулеба сообщил, что он невыездной

Бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, недавно вернувшийся в страну из зарубежной поездки, сообщил, что он «невыездной».
В интервью изданию «Обозреватель» он рассказал, что находится в Киеве, а также сказал, что кабмин Украины принял решение о запрете бывшим послам покидать республику.
«Категории дипломатов, которым присвоен ранг посла и которые прекратили дипломатическую службу, лишены права уезжать», — сказал Кулеба.
Он пообещал выяснить, что происходит, отметив, что сейчас «формально невыездной».
При этом бывший министр не имеет такого дипломатического ранга.
Напомним, в начале сентября Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что был вынужден бежать в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Он рассказал, что успел покинуть страну до вступления в силу этих изменений. Позднее его пресс-служба заявила, что Кулеба выехал в командировку и скоро вернется в Киев. 19 сентября украинские СМИ сообщили, что бывший глава МИД Украины якобы вернулся в украинскую столицу.