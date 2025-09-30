Экс-глава МИД Украины Кулеба сообщил, что он невыездной

Напомним, в начале сентября Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что был вынужден бежать в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Он рассказал, что успел покинуть страну до вступления в силу этих изменений. Позднее его пресс-служба заявила, что Кулеба выехал в командировку и скоро вернется в Киев. 19 сентября украинские СМИ сообщили, что бывший глава МИД Украины якобы вернулся в украинскую столицу.