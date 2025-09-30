Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Украины Кулеба сообщил, что он невыездной

Бывший министр подтвердил, что находится в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, недавно вернувшийся в страну из зарубежной поездки, сообщил, что он «невыездной».

В интервью изданию «Обозреватель» он рассказал, что находится в Киеве, а также сказал, что кабмин Украины принял решение о запрете бывшим послам покидать республику.

«Категории дипломатов, которым присвоен ранг посла и которые прекратили дипломатическую службу, лишены права уезжать», — сказал Кулеба.

Он пообещал выяснить, что происходит, отметив, что сейчас «формально невыездной».

При этом бывший министр не имеет такого дипломатического ранга.

Напомним, в начале сентября Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что был вынужден бежать в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Он рассказал, что успел покинуть страну до вступления в силу этих изменений. Позднее его пресс-служба заявила, что Кулеба выехал в командировку и скоро вернется в Киев. 19 сентября украинские СМИ сообщили, что бывший глава МИД Украины якобы вернулся в украинскую столицу.