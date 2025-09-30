«Выглядишь плохо, бумажный тигр»: Трамп дерзко обратился к Путину

«Я так разочарован в президенте Путине. Я сказал, что думал, он покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю», — начал Трамп, а затем продолжил цитатой, якобы адресованной российскому лидеру: «И я сказал ему: “Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?”».