ВС РФ атаковали колл-центр в Днепропетровске, где сидят телефонные мошенники

Видео © Украинские соцсети.
«Целью стал, предположительно, бизнес-центр, в котором расположился колл-центр мошенников, занимающихся обзвонами российских граждан», — говорится в сообщении. По информации издания, этот колл-центр специализировался на вымогательстве денег у жителей России.
Ранее расчёт ударных БПЛА группировки войск «Днепр» в ходе доразведки зафиксировал редкую цель в Херсонской области — украинский танк M1 Abrams американского производства. Боевые машины данного типа — крайняя редкость в зоне обнаружения.
