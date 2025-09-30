Трамп снова заявил, что разочарован Путиным из-за конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед высшим военным руководством страны вновь заявил, что якобы разочаровался в российском лидере Владимире Путине из-за конфликта на Украине. Трансляцию выступления республиканца вел YouTube-канал Белого дома.
«Я так разочарован президентом Путиным», — посетовал хозяин Овального кабинета.
Как писал сайт KP.RU, буквально совсем недавно, 25 сентября, Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме также заявил о якобы разочаровании в своем российском коллеге.
Ранее Владимир Путин сделал заявление о переговорном процессе между Россией и Украиной. Глава государства подчеркнул, что все разочарования со стороны кого бы то ни было возникают от избыточных ожиданий, как известно, это общее правило. Однако для того, чтобы подойти к решению украинского вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, констатировал российский лидер.