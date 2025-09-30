Трамп снова заявил, что разочарован Путиным из-за конфликта на Украине

Ранее Владимир Путин сделал заявление о переговорном процессе между Россией и Украиной. Глава государства подчеркнул, что все разочарования со стороны кого бы то ни было возникают от избыточных ожиданий, как известно, это общее правило. Однако для того, чтобы подойти к решению украинского вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, констатировал российский лидер.