В Германии составили список самых нелепых бюджетных расходов

На первом месте в списке оказалось банкротство шведского производителя батарей Northvolt, получившего от государства 600 млн евро. Планировалось, что компания построит завод аккумуляторов в земле Шлезвиг-Гольштейн, однако обанкротилась — и деньги пропали.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз налогоплательщиков Германии представил ежегодную «Черную книгу», которая представляет собой исследование о самых вопиющих случаях неэффективного расходования бюджетных средств. Об этом пишет газета Bild.

Еще один пример — мост стоимостью 900 тыс. евро в саксонском Радебурге, который так и не соединили ни с одной дорогой, так как средства на продолжение строительства закончились. Похожая история произошла в городе Фульдабрюк в земле Гессен, где новый веломаршрут упирается в клумбу с деревьями. Причиной тому стала неправильно спроектированная развязка за 7 тыс. евро.

В Кобленце 17,5 млн потратили на установку по переработке ила, которая в итоге встала из-за нехватки сырья.

Даже цифровизация полиции столкнулась с абсурдными ситуациями. В Бремене приобрели софт и 100 портативных принтеров на 200 тыс. евро для печати «квитанций о проверках». Однако за четыре года их использовали всего 32 раза. -0-