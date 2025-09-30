В Германии составили список самых нелепых бюджетных расходов

Еще один пример — мост стоимостью 900 тыс. евро в саксонском Радебурге, который так и не соединили ни с одной дорогой, так как средства на продолжение строительства закончились. Похожая история произошла в городе Фульдабрюк в земле Гессен, где новый веломаршрут упирается в клумбу с деревьями. Причиной тому стала неправильно спроектированная развязка за 7 тыс. евро.