Трамп процитировал Путина на встрече с американскими генералами: вот что сказал

Президент России Владимир Путин назвал США «самой горячей страной в мире», сообщил американский лидер Дональд Трамп. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Министерства обороны США.
Трамп отметил, что во время встречи на Аляске Путин высоко оценил мощь Соединенных Штатов, подчеркнув, что ни одна другая страна не сравнится с ними по влиянию.
Напомним, что историческая встреча президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске состоялась 15 августа. Американский лидер встретил российского коллегу аплодисментами и даже пригласил в свой лимузин.
Главы государств обсудили большое количество тем в ходе переговоров. На повестке были вопросы восстановления сотрудничества между странами и урегулирования конфликта на Украине. Оба президента после называли встречу «очень хорошей» и положительно отзывались друг о друге.