Шведские военные поднялись на борт следующего из РФ судна

Шведские военные провели инспекцию на борту грузового судна «Михаил Дудин», следующего из Санкт-Петербурга. Как сообщает газета Expressen, инцидент произошел у берегов шведской провинции Блекинге, где судно встало на якорь.
Представители ВМС Швеции поднялись на борт и провели беседу с экипажем, что объясняется «международной обстановкой».
Издание подчеркивает, что судно под флагом Панамы является гражданским торговым и «не совершает ничего противозаконного».
По информации источников, судно покинуло Санкт-Петербург 23 сентября и направлялось во французский Дюнкерк. В ночь на воскресенье у «Михаила Дудина» возникли технические неполадки — судно начало бесконтрольно дрейфовать, после чего экипаж был вынужден бросить якорь. Экипаж сообщил о проблемах с двигателем.
