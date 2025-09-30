Шведские военные поднялись на борт следующего из РФ судна

По информации источников, судно покинуло Санкт-Петербург 23 сентября и направлялось во французский Дюнкерк. В ночь на воскресенье у «Михаила Дудина» возникли технические неполадки — судно начало бесконтрольно дрейфовать, после чего экипаж был вынужден бросить якорь. Экипаж сообщил о проблемах с двигателем.