Тверская область на пороге перемен: кто будет следующим губернатором

Выборы главы Тверского региона пройдут в декабре 2025 года.
В последние несколько месяцев Тверская область оказалась в центре политических новостей, связанных с уходом действующего губернатора Игоря Рудени и процессом выбора нового главы региона. В этом материале URA.RU рассмотрит причины его ухода, взглянет на возможных кандидатов и узнает, как будут проходить выборы нового губернатора.
Губернатор уходит: причины и последствия.
Руденя решил покинуть пост губернатора регионаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В сентябре 2025 года стало известно, что губернатор Тверской области Игорь Руденя покидает свой пост. Событие вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание как местных СМИ, так и федеральных аналитиков. Причины отставки Рудени были официально связаны с его назначением на новую должность — полпреда президента в Северо? Западном федеральном округе. Однако такие изменения в политической карьере часто также могут быть связаны с необходимостью подготовки региона к предстоящим изменениям, а также с политической логикой высших эшелонов власти. По всей видимости, переход Игоря Рудени в федеральную структуру — это шаг, предусмотренный в рамках административной реорганизации, и его уход открыл путь к новым выборам.
Что сделал Руденя на посту губернатора.
Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области с 2016 года. За время его правления регион столкнулся с множеством вызовов и проблем, но также продемонстрировал ряд достижений в таких сферах, как развитие инфраструктуры, улучшение социальной сферы и повышение уровня жизни в некоторых районах.
На посту губернатора Руденя модернизировал дорожную сетьФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В его время были успешно реализованы важные проекты, такие как модернизация дорожной сети, развитие аграрного сектора и повышение уровня доступности образования. Также губернатор активно работал над улучшением имиджа региона в рамках национальных и международных проектов. Тем не менее его правление также сопровождалось критикой со стороны местных СМИ и общественных активистов за недостаточную борьбу с коррупцией, а также за низкий уровень инвестиционной привлекательности региона.
Кто претендует на пост губернатора: кандидатуры на выборы.
Кандидат от «Единой России» — Николай Малышев.
Николай Малышев — один из самых обсуждаемых кандидатов. На данный момент он является заместителем председателя Законодательного собрания Тверской области. Кроме того, он занимает важные посты в местной политической жизни.
Биография.
Николай Малышев родился в Твери, окончил Тверской государственный университет и сразу после учебы стал работать в органах местного самоуправления. С 2011 года он активно участвует в политической жизни региона, сначала как депутат, а затем и как заместитель председателя Законодательного собрания. Малышев известен своей работой по улучшению социальных стандартов в регионе, а также поддержкой малого и среднего бизнеса.
Что делает сейчас.
Николай Малышев является одни из самых обсуждаемых кандидатов на пост губернатора Фото: Размик Закарян © URA.RU.
В последние годы Малышев активно работает с местными предпринимателями, помогает решать вопросы налогообложения и доступности финансирования для бизнеса. Он также выступает за улучшение инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона.
Шансы на победу.
Малышев имеет крепкие позиции внутри партии «Единая Россия» и пользуется поддержкой местных элит. Это делает его одним из фаворитов на пост губернатора.
Кандидат от КПРФ — Людмила Воробьева.
Людмила Воробьева — одна из ключевых фигур в КПРФ Тверской области. Ранее она уже заявляла о своем намерении участвовать в губернаторских выборах, и ее кандидатура продолжает активно обсуждаться в политических кругах региона.
Биография.
Людмила Воробьева родилась в Твери, окончила Тверской государственный университет, а затем продолжила образование в области экономики. В 2011 году она начала свою политическую карьеру как депутат Тверской городской думы, а позже была избрана в Законодательное собрание области. В настоящее время она занимает пост первого заместителя председателя областного парламента и активно участвует в политической жизни.
Что делает сейчас.
Воробьева активно работает в сфере ЖКХ и социальной политики. Она известна своей борьбой за улучшение условий жизни для малоимущих слоев населения, а также за развитие социальной инфраструктуры.
Среди претендентов на пост главы Тверской области также числятся Ткачев и Воробьева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Шансы на победу.
Хотя Воробьева и не имеет столь широкого политического влияния, как кандидат от «Единой России», ее кандидатура находит отклик у части электората, которая поддерживает идеалы коммунистической партии. Все зависит от политической ситуации в регионе и отношения федеральных властей.
Самовыдвиженец — Владимир Ткачев.
Владимир Ткачев — известный предприниматель и общественный деятель, который уже много лет работает в сфере производства и строительства. Он известен своей активной позицией в вопросах экологии и улучшения качества жизни в регионе.
Биография.
Ткачев родился в Тверской области и после окончания учебы в Тверском государственном техническом университете начал работать в строительной отрасли. Впоследствии он создал несколько успешных предприятий, которые значительно улучшили экономическое положение региона. В последние годы Ткачев активно занимается благотворительностью и проектами по охране природы.
Что делает сейчас.
Ткачев продолжает заниматься бизнесом. Кроме того, он активно участвует в социальных проектах и инициативах по улучшению экологии и развитию новых рабочих мест в области.
Шансы на победу.
Будучи самовыдвиженцем, Ткачев сталкивается с определенными трудностями, связанными с необходимостью собирать подписи для выдвижения. Однако его поддержка со стороны предпринимательского сообщества и часть избирателей, недовольных партийными кандидатами, может сыграть на его руку.
Как и когда будут выбирать нового губернатора.
Выборы в Тверской области пройдут в формате прямого голосованияФото: Размик Закарян © URA.RU.
Выборы губернатора Тверской области состоятся в декабре 2025 года. Как и в большинстве российских регионов, они будут проходить в форме прямого голосования. Процесс выбора будет следовать стандартной процедуре, включающей сбор подписей для самовыдвиженцев и кандидатов от партий, а также публичные дебаты и предвыборные кампании. Важно, что в Тверской области может быть установлен муниципальный фильтр, согласно которому кандидаты должны собрать подписи муниципальных депутатов, чтобы стать официальными претендентами. Голосование будет проходить в течение одного дня, а результаты станут известны вскоре после его завершения. Это событие определит, кто будет стоять во главе региона в следующие несколько лет и сможет продолжить или изменить курс развития Тверской области.