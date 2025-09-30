Тверская область на пороге перемен: кто будет следующим губернатором

В сентябре 2025 года стало известно, что губернатор Тверской области Игорь Руденя покидает свой пост. Событие вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание как местных СМИ, так и федеральных аналитиков. Причины отставки Рудени были официально связаны с его назначением на новую должность — полпреда президента в Северо? Западном федеральном округе. Однако такие изменения в политической карьере часто также могут быть связаны с необходимостью подготовки региона к предстоящим изменениям, а также с политической логикой высших эшелонов власти. По всей видимости, переход Игоря Рудени в федеральную структуру — это шаг, предусмотренный в рамках административной реорганизации, и его уход открыл путь к новым выборам.