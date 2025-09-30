Трамп решил показать России силу и проявил слабость

Дональд Трамп оставил попытки объективно разобраться в украинском конфликте, говорит Евгений Семибратов.
Попытки президента США Дональда Трампа надавить на Россию в украинском вопросе через демонстрацию американской военной силы показали миру его политическую слабость. Когда российско-американские переговоры не принесли желаемых для Вашингтона результатов, президент Соединенных Штатов начал, хотя и без прямых угроз, пугать Москву атомными подлодками и ракетами Tomahawk, отметил в интервью замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Риторика Трампа все больше напоминает слова европейских политиков, подчеркивает политолог.
— Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил страны, рассказал, что Штатам недавно «поступила небольшая угроза» от России, поэтому он распорядился «из предосторожности» отправить одну или две атомные подводные лодки к побережью России. Для чего была эта очередная словесная демонстрация военной силы?
Европейские лидеры и Владимир Зеленский нашли способ влиять на Трампа через лесть, объясняет политологФото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS.
— Похоже, российско-американский диалог зашел в тупик. И появившиеся противоречия Трамп преодолевает привычным ему способом давления на Россию — в этом случае как информационного, так и уже, по сути, военного, — чтобы достичь своих целей. Разумеется, языком военного шантажа с Россией разговаривать бесполезно. Но американский президент решил попробовать, потому что потенциальные лавры миротворца не дают ему покоя. Он оказался неспособен оказать необходимое политическое давление на Киев, и теперь, возможно, основное давление будет идти на Москву. Европа и Владимир Зеленский, прочувствовав слабые места Трампа, подыгрывают ему, максимально подчеркивая, как он велик и уникален.
А когда РФ приводит объективные доводы, президент США уже не очень хочет слышать ее позицию. Но его демонстрация силы не показывает миру ничего, кроме его политической слабости.
— Трамп в очередной раз заявил, что разочарован в Путине. Он сказал, что российский президент уже четыре года ведет войну, которую можно было бы закончить за неделю. Чего добивается американский лидер такими высказываниями?
Трамп неслучайно пригласил Путина на военную базу, полагает экспертФото: Артур Якушко © URA.RU.
— Это дешевая провокация. Она напоминает тезис «взять Киев за три дня», который принадлежит западной пропаганде. Трамп сейчас его фактически повторил. По этому заявлению понятно, что президент США оказался в зоне действия глобалистских западных нарративов. Попытки хоть как-то разобраться в украинском вопросе, которые он предпринимал какое-то время, не увенчались успехом. И тут ему дают готовое решение, причем по линии не только СМИ, но и скорее всего собственных спецслужб, и в результате рассчитывать на какую-то объективность не приходится.
— Встреча Трампа с Путиным на Аляске проходила на военной базе. Для президента США это тоже был пиар американской военной силы?
— Президент США этого и не скрывал. Фото двух лидеров было сделано на фоне самолета F-22, в то время как в небе именно в этот момент пролетали самолеты F-35. Но в тот момент эта демонстрация американской военной силы не носила какого-то заведомо агрессивного характера.
А вот решение об отправке к российскому побережью атомной подводной лодки с ядерной боеголовкой — это уже в лучших традициях Рейгана и «холодной войны».
Скоро Трамп вполне может снова сменить риторику на более дружественную к России, считает Евгений СемибратовФото: Official White House / Shealah Craighead.
— Ранее спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог после поездки в Киев отмечал, что США не возражают против нанесения ВСУ ударов вглубь России. Почему команда американского лидера делает такие заявления, в то время как сам он продолжает говорить о необходимости встречи Путина и Зеленского?
— Во-первых, то, что говорит Кит Келлог, нужно делить надвое, потому что он известен своим проукраинским настроем. Сам Трамп таких заявлений не делал. Но при этом говорил о перспективах поставок ракет Tomahawk, а такая перспектива — потенциально самый мощный стимул к усилению ВСУ с начала СВО, потому что это очень серьезное оружие. Но заявление про удары вглубь России сделано устами Келлога, чтобы потом, если что, была возможность сказать, что США не это имели в виду. А Трамп на этом фоне продолжает играть в хорошего полицейского и говорить о мире, несмотря на всю околесицу, которую он несет.
— Возможен ли очередной возврат Трампа к дружественной риторике после этих выпадов в адрес России?
— Как сказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, метод Трампа — «политические качели». И то, что президент США снова сменит тон, очень вероятно. То, что он говорит сейчас, уже напоминает позицию таких заведомо агрессивно настроенных по отношению к России стран, как Великобритания или Польша.
Эти две страны практически одновременно признали, что Европа вообще-то уже ведет против России войну нового типа, то есть гибридную войну. Риторика Трампа в последнее время гораздо ближе к ним, чем к чему-то нейтральному.
США могут развязать войну в Латинской Америке, Азии или вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке, допустил политологФото: miliman/pickupimage.com.
Думаю, откат назад будет. Но не нужно забывать, что Трамп — человек очень эмоциональный. И многое зависит от того, как проходят и на какой стадии находятся закрытые российско-американские контакты. Возможно, действительно есть какие-то непреодолимые противоречия, и это подтолкнет Трампа уже не к качелям, а к постоянному давлению на Россию. Пока мы видим только заявления, хотя и очень жесткие, но без каких-то конкретных действий.
— Министерство обороны США недавно официально переименовали в Министерство войны. Его основная миссия, как сказал сегодня глава Пентагона Пит Хегсет, — подготовка к военным действиям и победе в них. К каким войнам готовятся американцы?
— Потенциальный театр военных действий на самом деле широк. Но ясно, что с Россией напрямую США воевать не собираются. Потому что при наличии стратегических ядерных вооружений у обеих сторон Трамп в этом не заинтересован. Наиболее радикальный сценарий — это война континентальной Европы против РФ.
Слова Трампа о неспособности Владимира Путина «закончить войну за неделю» — провокация, уверен СемибратовФото: Роман Наумов © URA.RU.
Американские войска Трампу могут пригодиться, например, в Латинской Америке. Лозунг «America first» означает всю Америку от Аляски до Огненной Земли. И здесь Трамп действительно может попробовать прибегнуть к военной кампании, например, против Венесуэлы. Эскалацию вокруг этой страны со стороны США мы уже наблюдали.
Второй потенциальный театр военных действий — это Тайвань. Американские СМИ начали активно сообщать, что Си Цзиньпин в рамках большой торговой сделки жмет на тайваньский вопрос в переговорах с США и требует от них отказаться от поддержки своего сателлита — фактически непотопляемого авианосца в виде острова в непосредственной близости от берегов Китая.
Прямое военное столкновение Соединенных Штатов с КНР, на мой взгляд, более реально, чем с Россией. Потому что в Азии, в отличие от Европы, у США нет такого мощного пула союзников, которые вели бы войну в интересах Вашингтона.
Отказ Индии от прекращения закупок российской нефти еще раз продемонстрировал слабость американских позиций в отношениях с Нью-Дели, несмотря на формально существующий военный союз между ними.
Возможна какая-то активность американских военных на Ближнем Востоке. Потому что Трамп как политический проект — во многом результат действий израильского лобби, а ситуация в регионе накаляется. Тем более, когда Трамп говорит о мире и, возможно, достигает каких-то оперативных сиюминутных результатов, это приводит порой к еще большей эскалации. Мы это видим на примере украинского вопроса, где риторика американского президента ужесточилась даже по сравнению с администрацией Джо Байдена.