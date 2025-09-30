Трамп решил показать России силу и проявил слабость

— Во-первых, то, что говорит Кит Келлог, нужно делить надвое, потому что он известен своим проукраинским настроем. Сам Трамп таких заявлений не делал. Но при этом говорил о перспективах поставок ракет Tomahawk, а такая перспектива — потенциально самый мощный стимул к усилению ВСУ с начала СВО, потому что это очень серьезное оружие. Но заявление про удары вглубь России сделано устами Келлога, чтобы потом, если что, была возможность сказать, что США не это имели в виду. А Трамп на этом фоне продолжает играть в хорошего полицейского и говорить о мире, несмотря на всю околесицу, которую он несет.