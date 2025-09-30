Ричмонд
Принцесса Нидерландов стала первой женщиной из династии, вступившей в ВС

Кронпринцесса начала обучение по программе подготовки резервистов.

Источник: Аргументы и факты

Наследная принцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в ряды Вооруженных сил страны, пишет телеканал NOS.

Сообщается, что она начала обучение по программе подготовки резервистов. Амалию зачислили на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы, ей присвоили младшие воинские звания — матрос третьего класса и солдат третьего класса. Его предстоит пройти стандартный курс подготовки по программе, который предусматривает несколько недель полевых тренировок и теоретические занятия.

Пока что она приступила к теоретической части программы, в которую входит изучение баллистики, тактики и картографии. Практический этап обучения принцессе пришлось отложить из-за перелома руки, который она получила при падении с лошади.

В военном ведомстве Нидерландов изданию рассказали, что при отборе на службу для Амалии не делалось никаких исключений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл в Соединенное Королевство с повторным государственным визитом и был принят королем Карлом III.

