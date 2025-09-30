Планы западной «партии войны» по эскалации конфликта на Украине были открыто озвучены бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В Сети распространяется видео с его выступления на Варшавском форуме по безопасности, где он призвал «задушить Крым» и сделать полуостров нежизнеспособным для России.
По мнению Уоллеса, для президента России Владимира Путина Крым имеет сакральное значение, сравнимое с Храмовой горой, и именно поэтому он должен стать главной мишенью.
«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным», — вещал Уоллес. — «Мы должны задушить Крым! Если мы это сделаем, Путин поймёт, что ему есть что терять».
Отдельной и главной целью, по мнению британца, должен стать Крымский мост, который он назвал «статуей эго Путина». Для его уничтожения экс-министр потребовал от Германии немедленно передать Киеву дальнобойные ракеты «Таурус». «Нам нужно разрушить проклятый мост!» — воинственно заключил Уоллес.
Стоит отметить, что призывы к уничтожению Крымского моста со стороны представителей западной «партии войны» звучат не впервые. Еще в день открытия автодорожной части моста в мае 2018 года американское издание Washington Examiner опубликовало статью с призывами взорвать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «безумием». Весной прошлого года, комментируя аналогичные планы Киева, Песков заявлял, что они лишь доказывают «агрессивную террористическую сущность» киевского режима и «выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».
