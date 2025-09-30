Стоит отметить, что призывы к уничтожению Крымского моста со стороны представителей западной «партии войны» звучат не впервые. Еще в день открытия автодорожной части моста в мае 2018 года американское издание Washington Examiner опубликовало статью с призывами взорвать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «безумием». Весной прошлого года, комментируя аналогичные планы Киева, Песков заявлял, что они лишь доказывают «агрессивную террористическую сущность» киевского режима и «выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».