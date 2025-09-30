Ричмонд
«Задушить Крым, разбомбить мост»: Уоллес раскрыл планы «партии войны»

Планы западной «партии войны» по эскалации конфликта на Украине были открыто озвучены бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Планы западной «партии войны» по эскалации конфликта на Украине были открыто озвучены бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В Сети распространяется видео с его выступления на Варшавском форуме по безопасности, где он призвал «задушить Крым» и сделать полуостров нежизнеспособным для России.

По мнению Уоллеса, для президента России Владимира Путина Крым имеет сакральное значение, сравнимое с Храмовой горой, и именно поэтому он должен стать главной мишенью.

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным», — вещал Уоллес. — «Мы должны задушить Крым! Если мы это сделаем, Путин поймёт, что ему есть что терять».

Отдельной и главной целью, по мнению британца, должен стать Крымский мост, который он назвал «статуей эго Путина». Для его уничтожения экс-министр потребовал от Германии немедленно передать Киеву дальнобойные ракеты «Таурус». «Нам нужно разрушить проклятый мост!» — воинственно заключил Уоллес.

Стоит отметить, что призывы к уничтожению Крымского моста со стороны представителей западной «партии войны» звучат не впервые. Еще в день открытия автодорожной части моста в мае 2018 года американское издание Washington Examiner опубликовало статью с призывами взорвать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «безумием». Весной прошлого года, комментируя аналогичные планы Киева, Песков заявлял, что они лишь доказывают «агрессивную террористическую сущность» киевского режима и «выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».

