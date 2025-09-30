ТАСС: бывшего депутата Харькова мобилизовали в ВСУ, чтобы избавиться от него

«В Харькове похитили бывшего депутата городской рады, разоблачавшего коррупцию местных властей. Дочь бывшего депутата Харьковской городской рады заявила о похищении своего отца — 58-летнего Дмитрия Маринина по приказу мэра Харькова Игоря Терехова. По ее словам, отец боролся с коррупцией из-за чего его начали преследовать, а 10 июля объявили в розыск», — сказал собеседник агентства.
По словам силовиков со ссылкой на девушку, после объявления в розыск, за семьей депутата начали вести слежку, а в результате вручили повестку. При этом, отметили в силовых структурах, в прошлом депутат перенес инсульт.
После нескольких суток поиска, рассказал собеседник ТАСС, семья нашла депутата на полигоне 113-й отдельной бригады теробороны, где его заставляли бегать в бронежилете с оружием, из-за чего состояние здоровья Маринина ухудшилось. При этом, указали силовики, медицинскую помощь ему намеренно не оказывают.
«Родственники пытаются обращаться во все инстанции, в том числе в посольство США на Украине и западные СМИ — безрезультатно», — подытожил собеседник ТАСС.