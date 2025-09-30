ВМС Швеции проверили следовавшее из России грузовое судно

В командовании ВМС Швеции пояснили, что судно под панамским флагом, следовавшее из Санкт-Петербурга во французский Дюнкерк, было вынуждено встать на якорь у Карлскруны в ночь на 28 сентября по причине возникших проблем с двигателем. Представители военно-морских сил посетили судно после того, как экипаж самостоятельно обратился к ним за помощью. Отмечается, что беседа шведских военных с командой корабля была проведена в свете текущей международной обстановки.