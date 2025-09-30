Трамп: Путин назвал США самой горячей страной в мире

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед генералами на базе морской пехоты США сообщил, что российский президент Владимир Путин якобы назвал Соединенные Штаты «самой горячей» страной в мире.
«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — заявил глава Белого дома.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где они обсудили пути выхода из украинского кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская сторона ожидает ответного визита от президента США.
