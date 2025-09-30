В МИД России рассказали о контактах с США на полях ГА ООН

Ранее Мария Захарова прокомментировала обращение главы британского Минобороны Гранта Шаппса к президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить украинский конфликт. Дипломат назвала эти слова саморазоблачением Лондона, который напрямую замешан в формировании кризиса, а также в том, что он не разрешился в 2022 году в Стамбуле.