В МИД России рассказали о контактах с США на полях ГА ООН

Россия и Соединённые Штаты подтвердили необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и важность понимания его глубинных причин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Мы помним встречу в Анкоридже. Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, провела на полях 80-й сессии ГА ООН переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в Нью-Йорке в развитие встречи в Анкоридже», — сказала Захарова журналистам.

По словам спикера МИД, стороны единодушно признали взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью анализа глубинных причин возникновения текущего кризиса.

Ранее Мария Захарова прокомментировала обращение главы британского Минобороны Гранта Шаппса к президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить украинский конфликт. Дипломат назвала эти слова саморазоблачением Лондона, который напрямую замешан в формировании кризиса, а также в том, что он не разрешился в 2022 году в Стамбуле.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

