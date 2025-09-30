Трамп приказал перенаправить две атомные подлодки из-за слов Медведева

Президент США Дональд Трамп выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. В своей речи он в очередной раз заявил, что «очень разочарован» во Владимире Путине из-за продолжительности конфликта на Украине, и снова назвал Россию «бумажным тигром», вопреки обещанию больше так не делать. При этом Трамп выразил надежду, что с конфликтом на Украине удастся «покончить». Президент США также объяснил, зачем приказал направить атомные подлодки к берегам России. О чем еще говорил глава Белого дома перед офицерами — в материале «Газеты.Ru».