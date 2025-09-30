Ричмонд
Сийярто: Евросоюз и Хорватия хотят поставить Будапешт в уязвимое положение

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель и Загреб хотят поставить Будапешт в уязвимое положение, требуя отказаться от нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

Хорватия, как утверждает Сийярто, заинтересована, чтобы хорватский нефтепровод JANAF стал единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб стал монополистом.

Нефтепровод JANAF, по словам министра, не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, будучи единственным нефтепроводом, а не дополнением к российскому.

