Сийярто: Евросоюз и Хорватия хотят поставить Будапешт в уязвимое положение

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель и Загреб хотят поставить Будапешт в уязвимое положение, требуя отказаться от нефти из России по нефтепроводу «Дружба».
Хорватия, как утверждает Сийярто, заинтересована, чтобы хорватский нефтепровод JANAF стал единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб стал монополистом.
Нефтепровод JANAF, по словам министра, не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, будучи единственным нефтепроводом, а не дополнением к российскому.
Читайте материал «Молдавская оппозиция решила добиваться отмены результатов выборов в парламент».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.